سندھیلیانوالی :ڈاکو گھر سے لاکھوں کے زیورات لوٹ کر فرار
تھانہ اروتی کی حدود میں شادی والے گھر کاصفایا،ملزم نقدی بھی لے گئے
سندھیلیانوالی(سٹی رپورٹر)سندیلیانوالی کے علاقے میں 24 گھنٹوں میں ڈکیتی کی دوسری بڑی واردات۔مسلح گروہ لاکھوں کے زیورات لوٹ کر فرارہوگیا۔ تھانہ اروتی کی حدود میں ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے ایک شادی والے گھر کو نشانہ بنایا جہاں ارشد حسین مکوانہ کے گھر میں گھس کر اسلحہ کے زور پر اہلِ خانہ کو یرغمال بنا لیا گیا۔ڈاکوؤں نے گھر کی مکمل اور بے خوف و خطر تلاشی لیتے ہوئے لاکھوں کے طلائی زیورات اور نقدی لوٹ لیے اور فرار ہو گئے۔
واردات کے دوران گھر والوں کو شدید خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ چوبیس گھنٹوں میں یہ دوسری بڑی ڈکیتی کی واردات ہے جس نے سندھیلیانوالی کے رہائشیوں میں بے چینی اور عدم تحفظ کی فضا پیدا کر دی ہے ۔تھانہ اروتی کی پولیس نے نامعلوم ملزموں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے تاہم اب تک کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ اہلِ علاقہ اور تاجر برادری نے ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ سے فوری موثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔