اظہار تعزیت
ماموں کانجن نمائندہ دنیا ) نامور سماجی شخصیت ندیم کے بڑے بھائی نوید انجینئر کی وفات پر ملک طلحہ احمد،شہباز مغل،ڈاکٹر واصل باری، صحافی سلیم دیوانہ، صحافی عبدالخالق جیلانی ،جاوید شفیع ،حمید ملک ،ملک اقبال ودیگر نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت کے بلندودجات کی دعاکی ہے۔
