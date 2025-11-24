صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمرجنسی سروس ڈیپارٹمنٹ نے18زخمی افراد کو ریسکیوکیا

  • فیصل آباد
ایمرجنسی سروس ڈیپارٹمنٹ نے18زخمی افراد کو ریسکیوکیا

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایمرجنسی چنیوٹ کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب ایمرجنسی سروس ڈیپارٹمنٹ نے 15روڈ ٹریفک حادثات پر ریسپانڈ کرتے ہوئے۔۔۔

 18زخمی افراد کو ریسکیوکیامردوں کی تعداد10جبکہ خواتین کی تعداد8ہے ان18زخمی افراد میں سے 16افراد معمولی زخمی ہوئے جنہیں فوری طبی امداد دینے کے بعد موقع پر ہی فارغ کردیا گیا جبکہ2افراد شدید زخمی ہوگئے جنہیں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ریسکیو1122کی وین میں متعلقہ ہسپتالوں میں منتقل کردیا گیا۔

 

