قتل کے مقدمہ میں مطلوب ملزم گرفتار کرلیاگیا
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایس ایچ ا و تھانہ کوٹ وساوا انسپکٹر علی عرفان نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمہ میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا۔
ملزم (م) نے تھانہ کوٹ وساوا کے علاقہ میں فائرنگ کر کے اورنگزیب کو قتل کردیاتھا ۔ ملزم کیخلاف تھانہ کوٹ وساوا میں مقدمہ درج تھا ۔ گرفتار ملزم سے آلہ قتل پسٹل برآمد کر لیا گیااور تفتیش کا عمل جاری ہے ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرعبداﷲ احمد کا کہنا تھا کہ قتل میں ملوث میں ملزم کو کیفر کردا ر تک پہنچانے کیلئے معیاری تفتیش کو یقینی بنایا جائے گا۔