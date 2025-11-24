صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعمیری صحافت کیلئے بھرپور کردار اداکرینگے :ولید مجید

  • فیصل آباد
سمندری(نمائندہ دنیا)صدر پریس کلب سمندری (رجسٹرڈ)ولید مجید نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ علاقائی صحافت میں مثبت اور تعمیری صحافت کیلئے پریس کلب سمندری اپنا بھر پور کردار ادا کرتا رہے گا۔۔۔

 غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور غیر مستند افراد کی سرگرمیوں پرصحافتی اور عوامی حلقوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے جس میں چند عناصراس مقدس پیشہ کی حرمت کو پامال کر کے اس کی ساکھ کو سنگین نقصان پہنچارہے ہیں پریس کلب سمندری ہرفورم پر ان عناصر کی حوصلہ شکنی کیلئے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا ۔ ولید مجید نے اداروں اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ مثبت صحافت کے فروغ کیلئے زرد صحافت کی حوصلہ شکنی کریں۔

 

