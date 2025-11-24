صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
نجی کالج میں ویلکم پارٹی اور سالانہ تقسیم انعامات

سمندری (نمائندہ دنیا)انفارمیٹکس کالج سمندری میں ویلکم پارٹی اور سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی تقریب میں طلباء و طالبات نے نئے آنے والے سٹوڈنٹس کا استقبال کیا اور ثقافتی و ادبی ایک شاندار پروگرام پیش کیا۔۔۔

 جبکہ محنت اور قابلیت کے جوہر دکھانے والے ہونہار طلباء و طالبات اور اساتذہ کو ان کی کارکردگی پر اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی پرنسپل راؤ دلشاد نے کالج کی تعلیمی و ثقافتی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر طلبہ کو شاباش دی۔

 

