نجی کالج میں ویلکم پارٹی اور سالانہ تقسیم انعامات
سمندری (نمائندہ دنیا)انفارمیٹکس کالج سمندری میں ویلکم پارٹی اور سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی تقریب میں طلباء و طالبات نے نئے آنے والے سٹوڈنٹس کا استقبال کیا اور ثقافتی و ادبی ایک شاندار پروگرام پیش کیا۔۔۔
جبکہ محنت اور قابلیت کے جوہر دکھانے والے ہونہار طلباء و طالبات اور اساتذہ کو ان کی کارکردگی پر اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی پرنسپل راؤ دلشاد نے کالج کی تعلیمی و ثقافتی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر طلبہ کو شاباش دی۔