موٹروے پرپیر محل کے قریب کار حادثہ، 4 افراد زخمی

  • فیصل آباد
رجانہ(نمائندہ دنیا )موٹروے M3 پرپیر محل کے علاقے میں کار الٹنے سے چار افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں امتیاز ، فراح زوجہ ہارون ودیگر شامل ہیں جن کا تعلق ہارون آباد شہر سے بتایا گیا ہے۔

 امتیازکو پیشانی اور بازو پر زخم جبکہ فرح کو پیشانی پر معمولی چوٹ آئی ۔ امتیاز کے مطابق وہ کار پر رجانہ سے عبدالحکیم جا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے آنے والی کار نے ٹکر مار دی اورانکی گاڑی الٹ گئی۔ حادثے پردو زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دو افراد کو موٹروے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال بھیجا گیا۔ پولیس اور موٹروے حکام نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

