چودھری رحمت علی کی ملک میں تدفین کی جائے :ڈاکٹر یٰسین

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)سابق تحصیل نائب ناظم ڈاکٹر یٰسین چودھری نے کہا ہے کہ خالق لفظ پاکستان،بانی تحریک پاکستان چودھری رحمت علی کی 128 ویں سالگرہ کے موقع پر ان کو بھرپور خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔۔۔

حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کا جسد خاکی جو برطانیہ میں امانتاً دفن ہے وہاں سے لا کر پاکستان میں پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے ۔ حیرت ہے کہ جس شخصیت نے ہمیں ملک پاکستان کی پہچان دی اور آزادی میں اپنا کردار ادا کیا اور اپنا سب کچھ اس وطن پہ قربان کر دیا وہ آج بھی دیار غیر میں مدفون ہیں،انکی خدمات کے اعتراف میں پاکستان میں دو گز زمین انکا حق بنتا ہے ۔

 

