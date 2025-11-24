غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔
اس حوالہ سے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے محکمہ سول ڈیفنس کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ مختلف علاقوں کا وزٹ کرکے منی پٹرول ایجنسیوں کیخلاف کارروائیاں جاری رکھیں اوراس دوران قبضہ میں لی جانیوالی مشینوں کو تلف کریں۔ اس حوالہ سے ڈپٹی کمشنر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈرکا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسی اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنا نے کیلئے غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیوں کیخلاف کریک ڈاؤن کیا جارہا ہے۔