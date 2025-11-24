صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز

  • فیصل آباد
غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔

اس حوالہ سے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے محکمہ سول ڈیفنس کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ مختلف علاقوں کا وزٹ کرکے منی پٹرول ایجنسیوں کیخلاف کارروائیاں جاری رکھیں اوراس دوران قبضہ میں لی جانیوالی مشینوں کو تلف کریں۔ اس حوالہ سے ڈپٹی کمشنر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈرکا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسی اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنا نے کیلئے غیر قانونی منی پٹرول ایجنسیوں کیخلاف کریک ڈاؤن کیا جارہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر