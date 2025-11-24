پروفیسر ڈاکٹر ملا خان حیدری کے ڈیرہ پر سیاسی کارنر میٹنگ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق ممبر صوبائی اسمبلی، الحاج یعقوب شیخ ،راشدہ یعقوب شیخ سابق ایم پی اے کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر ملا خان حیدری کے ڈیرہ پر سیاسی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔
شرکاء تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یعقوب شیخ نے کہا کہ آج کی پہلی سیاسی کارنر میٹنگ کا مقصد اہلیان جھنگ کو بتانا تھا کہ ہمارا گروپ بھرپور طریقے سے میدان میں ہے ۔ ہمارے دور حکومت میں جھنگ میں ریکارڈ ترقی کے کام ہوئے جن میں ڈسٹرکٹ ہسپتال کے غلام نبی بلاک کی بنیاد و تعمیر، 22 کنال پر مشتمل یونیورسٹی آف جھنگ کیلئے فنڈز جاری کروانا، پورے شہر کے سکولوں کی اپ گریڈیشن، جھنگ سٹی اور سٹیلائٹ ٹاون میں خواتین کالج کا قیام، جھنگ میں کارپٹ روڈز، سیوریج کی بحالی اور پورے شہر میں نئی گلیاں و سولنگ کا جال بچھایا۔ شیخ یعقوب کا کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے جھنگ میں موٹر وے لاؤں گا اور سی پیک سے منسلک کروں گا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کی راہوں پر گامزن ہے ۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں پاک فوج نے پوری دنیا میں پاک فوج کا صرف نام روشن کیا ۔ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں جھنگ میں سب سے زیادہ کام ہمارے گروپ نے ہی کروائے ہیں۔ شیخ یعقوب نے آئندہ الیکشن میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کیا۔کارنر میٹنگ میں سابق ایم پی مہر سلطان سکندر بھروانہ، سابق ٹکٹ ہولڈر مسلم لیگ ن حاجی آزاد ناصر انصاری، شیخ آفتاب احمد، ضلعی صدر مسلم لیگ ن چوہدری شریف اختر انصاری اور حنان یعقوب شیخ سمیت جھنگ کی معروف سیاسی و کاروباری شخصیات، سابق کونسلرز اور شہریوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔