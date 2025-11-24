صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساقی ملک ندیم شیخ عارف حافظ انعام الرحمن شیخ شاہد اقبال ملک اشرف شیخ علی نے گیس لیکیج کے باعث چیمبر آف کامرس جھنگ کے سابق صدر چوہدری عنصر کے زخمی ہونیوالے بیٹے کی کی سول ہسپتال میں انکی عیادت کی۔۔۔

اور دعا کی کہ ان کو جلد صحت دے بعداز مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساقی نے میڈیا سے گفتگو میں سانحہ فیصل آباد میں 18 افراد کی ہلاکت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آج فیصل آباد کی فضا سوگوار ہے اور جاں بحق افراد کی قمیتی جانوں کے ضیاع پر ہر آنکھ اشکبار ہے مرکزی جمعیت اہلحدیث دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے غم میں شریک ہے اور دعا گو ہے کہ جاں بحق افراد کی مغفرت فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحت بابی عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے ۔

 

