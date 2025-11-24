اسسٹنٹ کمشنر کی افسروں کیساتھ میٹنگ ،ہدایات جاری
گڑھ مہاراجہ ( نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال طارق محمود گل نے تحصیل کے تمام ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ خصوصی میٹنگ کی اورکہا افسروں کو ہدایات جاری کیں اور کہا کہ۔۔۔
پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مارکیٹس میں حکومتی نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی فروخت کو یقینی بنائیں تمام ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹس کو ہدایت کی گئی کہ عوام کے مسائل کو ترجیحٰ بنیادوں پر حل کیا جائے ۔طارق محمود گل نے کہا کہ جنرل ایشوز کے حوالے سے تفویض کی گئی ڈیوٹی پر عملدرآمد کرتے ہوئے سرکاری اداروں میں تعینات سٹاف اپنے فرائض ذمہ داری کے ساتھ سرانجام دیں۔