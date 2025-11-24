صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کا عالمی دن ، انڈسٹریل ہوم صنعت زار میں تقریب

  • فیصل آباد
بچوں کا عالمی دن ، انڈسٹریل ہوم صنعت زار میں تقریب

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )بچوں کے عالمی دن کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم صنعت زار میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی اقدامات اور محکمہ سوشل ویلفیئر کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔۔۔

 تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر رانا کاشف نثار تھے ، جنہوں نے بچوں اور ادارہ انتظامیہ کے ساتھ خصوصی شرکت کی،تقریب سے خطاب میں رانا کاشف نثار نے کہا کہ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور ان کی بہترین تربیت، تعلیم اور نگہداشت حکومتِ پنجاب اور محکمہ سوشل ویلفیئر کی اولین ترجیح ہے ، انہوں نے کہا کہ چلڈرن ہوم جیسے ادارے زیرکفالت بچوں کو رہائش، کفالت اور مثبت ماحول فراہم کر کے انہیں ایک بہتر اور باوقار مستقبل کی طرف گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

 

