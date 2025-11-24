اٹھارہ ہزاری :تما م موبائل کمپنیوں کا نیٹ ورک خراب
رابطے میں دشواری ، کاروباری افراد،صارفین پریشان ،نوٹس کامطالبہ
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)اٹھارہ ہزاری اور گردونواح میں تمام موبائل کمپنیوں کے نیٹ ورک کی شدید خرابی سے شہریوں کوسخت مشکلات کاسامنا ہے ۔ صارفین کے مطابق گزشتہ کئی سال سے نہ تو کسی کمپنی نے سروس میں بہتری لائی ہے اور نہ ہی مینٹیننس کا کوئی مؤثر نظام موجود ہے ، جس پر گھروں میں سگنل ختم ہو جاتے ہیں اور انٹرنیٹ مسلسل بند رہتا ہے ۔کوٹ نولاں، باہو کالونی، ماچھیوال، کوٹ شاکر، محمد والا، ماڑی شاہ، سخیرہ، حسن والا، اچگل، امام بھریڑی، روڈو سلطان، سلطان، ہیڈ تریموں، فتح شاہ، دھبی بلوچاں، بلہڑ بلوچاں اور لاشاری ودیگرعلاقوں میں نیٹ ورک مسلسل متاثر ہے۔ کال ملانا عذاب بن گیا ہے ، بات نہیں ہو پاتی۔ انٹرنیٹ کی خرابی پر کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی نہ ہی واٹس ایپ ٹھیک چل رہا ہے جس سے کاروباری افراد، طلبہ اور عام صارفین پریشان ہیں۔انہوں نے پی ٹی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام موبائل کمپنیوں کو فوری نوٹس جاری کرکے نیٹ ورک سروس کو بہتربنایاجائے۔