آبادی کو وسائل کے مطابق رکھا جائے :چودھری نعیم

  • فیصل آباد
ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں علما کیساتھ آگاہی سیشن کے موقع پر خطاب

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئرآفیسر چودھری نعیم نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث معاشرتی اور معاشی مسائل جنم لے رہے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ آبادی کو وسائل کے مطابق رکھا جائے ،فیملی پلاننگ کے حوالے سے عوام کو درست معلومات کی فراہمی میں علماء کرام کا کردار کلیدی ہے کیونکہ ان کا پیغام عوام کے دلوں تک پہنچتا ہے ،انہوں نے ان خیالات کااظہار ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں علماء کرام کے ساتھ آگاہی سیشن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا ،جس میں ضلع بھر سے مختلف مکاتبِ فکر کے علماء کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

انہوں نے علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اپنے خطبات اور بیانات میں فیملی پلاننگ کے پیغام کو فروغ دیں تاکہ معاشرے میں توازن اور خوشحالی قائم ہو سکے ، اس موقع پر علماء کرام نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے اور معاشرتی اصلاح کے اس مشن میں محکمہ صحت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں،آگاہی سیشن میں صدر انجمن بہبود مریضاں میاں عبدالستار، میاں عاطف سعید اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔

 

