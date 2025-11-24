چین سے کپڑا امپورٹ پر پابندی لگائی جائے :عمر رامے
ملکی صنعت کو فروغ دیاجائے :شیخ عادل، پاور لومز کے نمائندگان سے بات چیت
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ پاور لومز،سائزنگ اور ٹیکسٹائل کے حوالے سے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے فیصل آباد جسے ٹیکسٹائل کا مانچسٹر کہا جاتا ہے اسکے بعد جھنگ پاور لومز کا گڑھ ہے ہزاروں لوگ بلواسطہ یا بلا واسطہ اس انڈسٹری سے منسلک ہیں لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے یہ انڈسٹری بیمار صنعت کا درجہ حاصل کر چکی ہے جسکی بنیادی وجہ بغیر کسی کوٹے کہ بلا ضروت کپڑے کی امپورٹ ہے ۔ ان خیالات کا اظہار عمر رامے سینئر نائب صدر اور شیخ مغیث سابقہ صدر جھنگ چیمبر نے پاور لومز ایسوسی ایشن کے نمائندگان سے بات چیت کے دوران کیا۔
عمر رامے اور شیخ عادل سابقہ مجلس عاملہ نے کہا کہ جھنگ کی ساری پاور لومز انڈسٹری آخری سانسوں میں ہے اگر یہ انڈسٹری بند ہو گئی تو ہزاروں لوگ بے روزگار ہوں گے بلکہ اربوں روپے کے ٹیکس کا وفاقی حکومت کو نقصان ہوگا پاور لومز ایسوسی ایشن نمائندگان نے مزید کہا کہ ایک طرف چین سے کپڑا درآمد کرنے سے حکومت پاکستان کا کروڑوں ڈالر کا فارن ایکسچینج ضائع ہو رہاہے اور دوسری طرف عوام میں بے روزگاری اور بے چینی بڑھ رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جھنگ چیمبر کے پلیٹ فارم سے حکام بالا سے درخواست کی جائے کہ چین سے کپڑے کی امپورٹ پر فوری طور پر پابندی لگائی جائے تاکہ ملکی صنعت فروغ پذیر ہوسکے ۔