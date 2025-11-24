صوبائی وزیر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ٹوبہ کا اچانک دورہ
صوبے بھر میں صحت سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کردیا:خواجہ عمران
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے رات گئے مریم نواز ہیلتھ کلینک ٹوبہ ٹیک سنکھ کا اچانک دورہ کیا -صوبائی وزیر نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا اورفارمیسی میں ادویات کی ایکسپائری ڈیٹ بھی چیک کی ،جبکہ مریضوں اور ان کے لواحقین سے گفتگو میں ہسپتال کی جانب سے ادویات کی فراہمی بارے استفسار کیا ،صوبائی وزیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق صوبے بھر میں بنیادی صحت کی سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے ، مریم نواز ہیلتھ کلینک عوام کو گھر کے قریب معیاری اور مفت علاج فراہم کرنے کی کامیاب مثال ہیں، ہمارے ہدف کا مقصد یہ ہے کہ ہر شہری کو بغیر کسی دشواری کے علاج، ادویات اور تشخیصی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ صحت تمام ضلعی و تحصیل مراکز میں ایسی سہولیات کے قیام کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہے ، ادویات کی فراہمی اور آلات کی اپ گریڈیشن ہمارے ترجیحی اقدامات میں شامل ہیں، عوام کو بہترین طبی سہولیات دینا ہماری اولین ذمہ داری ہے ،انہوں نے ایم این ایچ سی کی انچارج ڈاکٹر ہما کو انتظامی معاملات بہترین طریقے سے چلانے پر تعریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا ،اوررات گئے بھی جانفشانی سے فرائض سر انجام دینے پر پیرا میڈیکل سٹاف کو شاباش دیتے ہوئے کہاکہ دو کڑور سے زائد لوگوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی مریم نواز ہیلتھ کلینک پراجیکٹ کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔