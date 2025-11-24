پروفیسر ڈاکٹر ملا خان حیدری کے ڈیرہ پر سیاسی کارنر میٹنگ
ہمارا گروپ بھرپور طریقے سے میدان میں ہے :یعقوب شیخ کاخطاب
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق ممبر صوبائی اسمبلی، الحاج یعقوب شیخ ،راشدہ یعقوب شیخ سابق ایم پی اے کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر ملا خان حیدری کے ڈیرہ پر سیاسی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا ۔شرکاء تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یعقوب شیخ نے کہا کہ آج کی پہلی سیاسی کارنر میٹنگ کا مقصد اہلیان جھنگ کو بتانا تھا کہ ہمارا گروپ بھرپور طریقے سے میدان میں ہے ۔ ہمارے دور حکومت میں جھنگ میں ریکارڈ ترقی کے کام ہوئے جن میں ڈسٹرکٹ ہسپتال کے غلام نبی بلاک کی بنیاد و تعمیر، 22 کنال پر مشتمل یونیورسٹی آف جھنگ کیلئے فنڈز جاری کروانا، پورے شہر کے سکولوں کی اپ گریڈیشن، جھنگ سٹی اور سٹیلائٹ ٹاون میں خواتین کالج کا قیام، جھنگ میں کارپٹ روڈز، سیوریج کی بحالی اور پورے شہر میں نئی گلیاں و سولنگ کا جال بچھایا۔
شیخ یعقوب کا کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے جھنگ میں موٹر وے لاؤں گا اور سی پیک سے منسلک کروں گا۔ شیخ یعقوب نے آئندہ الیکشن میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کیا۔کارنر میٹنگ میں سابق ایم پی مہر سلطان سکندر بھروانہ ودیگرنے شرکت کی۔، سابق ٹکٹ ہولڈر مسلم لیگ ن حاجی آزاد ناصر انصاری، شیخ آفتاب احمد، ضلعی صدر مسلم لیگ ن چوہدری شریف اختر انصاری اور حنان یعقوب شیخ سمیت جھنگ کی معروف سیاسی و کاروباری شخصیات، سابق کونسلرز اور شہریوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔