6 ماہ کے بقایا جات کی عدم ادائیگی پر پنشنررزپریشان
کسمپرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور،بلز ادائیگی ، ادویات کا حصول ناممکن
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)6 ماہ کے بقایا جات کی عدم ادائیگی پر پنشنرز بیماری اور حالات کی ستم ظریفی کے ہاتھوں کسمپرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور، ریٹائرڈ پنشنرز کیلئے بجلی و گیس کے بلوں کی ادائیگی اور ادویات کا حصول ناممکن ہو گیا۔سینکڑوں ریٹائرڈ پنشنرز6 ماہ کے بقایا جات کی عدم ادائیگی پر فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے ہیں درجنوں معمر پنشنرز جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہے جنہیں ادویات کی فراہمی انتہائی اشد ضروری ہے مگر ادویات خرید نہیں پا رہے ہیں بقایا جات کی عدم ادائیگی پرگھروں کے بجلی و گیس کے بلوں کی ادائیگیاں بھی درد سر بن چکی ہے محلوں میں قائم کریانہ شاپس مالکان نے بھی بقایا جات ادا نہ کرنے پر مزید سودا سلف ادھار دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔
ایسی صورتحال نے ریٹائرڈ پنشنرزکی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے ریٹائرڈ پنشنرزکا کہنا ہے کہ پوری زندگی قوم کے معماروں کی خدمت میں گزار دی ہے اور اب انکو کو بے یار مدد گار حالات کی ستم ظریفی پر چھوڑ دیا گیا ہے جو انتہائی افسوناک امر ہے مئی تک ادائیگیوں کے بعد 6 ماہ کے بقایا جات کی عدم ادائیگی نے زندگی کے سفر کو کٹھن بنا دیا ہے جبکہ ادویات نہ ملنے پربیماریوں کے ہاتھوں تنگ درجنوں پنشنرز سسک سسک کر زندگی گزار رہے ہیں ریٹائرڈ پنشنرزنے وزیر اعلیٰ مریم نواز،کمشنر،ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ سے اپیل کی ہے کہ 5 ماہ کے بقایا جات کی ادائیگیاں یقینی بنائی جائے تاکہ انکی مشکلات میں کمی ہو سکے ۔