صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6 ماہ کے بقایا جات کی عدم ادائیگی پر پنشنررزپریشان

  • فیصل آباد
6 ماہ کے بقایا جات کی عدم ادائیگی پر پنشنررزپریشان

کسمپرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور،بلز ادائیگی ، ادویات کا حصول ناممکن

 جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)6 ماہ کے بقایا جات کی عدم ادائیگی پر پنشنرز بیماری اور حالات کی ستم ظریفی کے ہاتھوں کسمپرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور، ریٹائرڈ پنشنرز کیلئے بجلی و گیس کے بلوں کی ادائیگی اور ادویات کا حصول ناممکن ہو گیا۔سینکڑوں ریٹائرڈ پنشنرز6 ماہ کے بقایا جات کی عدم ادائیگی پر فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے ہیں درجنوں معمر پنشنرز جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہے جنہیں ادویات کی فراہمی انتہائی اشد ضروری ہے مگر ادویات خرید نہیں پا رہے ہیں بقایا جات کی عدم ادائیگی پرگھروں کے بجلی و گیس کے بلوں کی ادائیگیاں بھی درد سر بن چکی ہے محلوں میں قائم کریانہ شاپس مالکان نے بھی بقایا جات ادا نہ کرنے پر مزید سودا سلف ادھار دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔

ایسی صورتحال نے ریٹائرڈ پنشنرزکی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے ریٹائرڈ پنشنرزکا کہنا ہے کہ پوری زندگی قوم کے معماروں کی خدمت میں گزار دی ہے اور اب انکو کو بے یار مدد گار حالات کی ستم ظریفی پر چھوڑ دیا گیا ہے جو انتہائی افسوناک امر ہے مئی تک ادائیگیوں کے بعد 6 ماہ کے بقایا جات کی عدم ادائیگی نے زندگی کے سفر کو کٹھن بنا دیا ہے جبکہ ادویات نہ ملنے پربیماریوں کے ہاتھوں تنگ درجنوں پنشنرز سسک سسک کر زندگی گزار رہے ہیں ریٹائرڈ پنشنرزنے وزیر اعلیٰ مریم نواز،کمشنر،ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ سے اپیل کی ہے کہ 5 ماہ کے بقایا جات کی ادائیگیاں یقینی بنائی جائے تاکہ انکی مشکلات میں کمی ہو سکے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر