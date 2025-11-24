ڈسٹرکٹ بار انتخابات کے حوالے سے اتحاد گروپ کا اجلاس
میاں احسن کو صدر کے عہدے کیلئے امیدوار نامزد کرنے کا باقاعدہ اعلان
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے اتحاد گروپ کا اہم اجلاس ہواجس میں گروپ چیئرمین چوہدری ناصر اقبال نے باہمی مشاورت سے میاں احسن ایڈووکیٹ کو صدر کے عہدے کیلئے امیدوار نامزد کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اجلاس میں اتحاد گروپ کے سینئر رہنماؤں، نوجوان وکلاء، اور متعدد اتحادی گروپوں کے نمائندوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔میاں احسن نے اعتماد کے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء کی فلاح و بہبود، انکے پیشہ ورانہ مسائل کا حل، اور سینئروجونیٔر کو باہمی تعاون کے تحت آگے بڑھانے کے لئے جامع پروگرام ترتیب دیا جائے گا۔
بار روم اور عدالتی کمروں میں سہولیات کو بہتر بنانا، تربیتی ورکشاپس کا انعقاد، اور عدلیہ و بار کے درمیان خوشگوار روابط قائم رکھنا میری ترجیحات میں شامل ہوں گے ،میاں احسن نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ اتحاد گروپ ہمیشہ اصولی سیاست کا علمبردار رہا ہے ، اور میں اس روایت کو مزید مضبوط کروں گا، ہماری کوشش ہوگی کہ بار ایگزیکٹو ایک فعال، مؤثر اور تمام وکلاء کے لئے یکساں طور پر دستیاب پلیٹ فارم ثابت ہو،اجلاس کے اختتام پر رہنماؤں نے میاں احسن ایڈووکیٹ کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد گروپ آئندہ انتخابات میں بھرپور قوت کے ساتھ سامنے آئے گا، اور میاں احسن کی کامیابی یقینی بنانے کے لئے رابطہ مہم مزید تیز کی جائے گی۔