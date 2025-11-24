ا وپن گاڑیوں میں مرغیوں کی باقیات منتقلی سے ماحول آلودہ
تعفن اور ماحولیاتی آلودگی نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا،کارروائی کامطالبہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ ماحولیات کی چشم پوشی سے ا وپن باڈی گاڑیوں میں مرغیوں کی باقیات کی منتقلی سے تعفن اور ماحولیاتی آلودگی نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔برائلر مرغی گوشت کی دکانوں اور سیل پوائنٹس سے روزانہ کئی من باقیات اکٹھی کرنے والی اوپن باڈی گاڑیاں شہر بھر میں تعفن اور بدبو پھیلانے کا باعث بن رہی ہیں، ان گاڑیوں کے گزرنے سے فضا میں شدید بدبو پھیل جاتی ہے جس سے شہریوں کا سانس لینا محال ہو جاتا ہے اور ماحول میں خطرناک بیکٹیریا و جراثیم تیزی سے پھیلنے لگتے ہیں،شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ ماحولیات کی غفلت اور عدم توجہ سے یہ مسئلہ روز بروز سنگین شکل اختیار کر رہا ہے۔
گوشت کی باقیات کو کھلے عام اٹھا کر گلیوں اور سڑکوں سے گزارنے سے نہ صرف ماحول آلودہ ہو رہا ہے بلکہ سانس ، ہیضہ، نزلہ، زکام اور دیگر متعدی امراض پھیل رہے ہیں ، بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کے لیے یہ صورتحال خاص طور پر نقصان دہ ہے ،ماہرینِ ماحولیات کے مطابق ایسے فضلے کو کھلی گاڑیوں میں لے جانا انتہائی خطرناک عمل ہے کیونکہ یہ بدبو دار گندگی ہوا میں شامل ہو کر انسانی صحت پر براہِ راست اثر انداز ہوتی ہے ، یہ عمل شہر کے ماحول کو زہریلا کرنے کے مترادف ہے ۔شہریوں نے مطالبہ ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر اس مسئلے پر توجہ دے اور برائلر کی باقیات کو رات کے اوقات میں بند گاڑیوں کے ذریعے اکٹھا کرنے کا نظام وضع کرے اور فرائض میں غفلت کے مرتکب ماحولیات عملہ کے خلاف کارروائی کی جائے ۔