ریڑھی بانوں کیلئے بازاربنادیا،وسیع کیا جائیگا:اے سی
اٹھارہ ہزاری میں سیوریج مسائل حل نالے کی تعمیر شروع کردی گئی
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر نے اٹھارہ ہزاری چوک میں کروڑوں روپے سے جاری ترقیاتی کام کامعائنہ کیااورہدایات دیں۔ اس موقع پرانہوں نے صحافیوں سے گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ اٹھارہ ہزاری کے شہریوں کے سیوریج مسائل حل کرنے کیلئے جھنگ بھکرروڈپرتین ہزار فٹ لمبے نالے کی تعمیر کی جائے گی جس پر کام شروع کردیاگیاہے جبکہ خوشاب مظفرگڑھ روڈپربنے ہوئے نالے کی مرمت اور صفائی کی جارہی ہے ،ریڑھی بانوں کی روزی روٹی کیلئے چوک اٹھارہ ہزاری کے قریب لیہ روڈجگہ فراہم کرکے ماڈل بازاربنادیاگیاہے۔
جس میں مزید توسیع کی جائے گی،انہوں نے کہا اٹھارہ ہزاری کے شہریوں کیلئے میرے دفترکے دروازے ہروقت کھلے ہیں،ہرجائز کام میرٹ اور بغیر سفارش پرکیاجارہاہے ،تحصیل میں کسی بھی سرکاری اہلکار کی طرف سے دفاترمیں سائلین کے ساتھ ناجائزمطالبہ یاحرکت کرنے پراسکے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔اسسٹنٹ کمشنر نے لیہ روڈپر نئے بنائے جانیوالے ماڈل بازار کادورہ بھی کیا،اس موقع پرسی او میونسپل کمیٹی،اسپیشل مجسٹریٹ عمران نیازی،تحصیل انچارج پیرافورس آصف جاوید بھی موجودتھے ۔