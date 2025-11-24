صنعتی کارخانوں کو آبادیوں سے باہر منتقل کیا جائے :شہری
دھاندرہ،سدھار،ٹھیکریوالا ، گردونواح کے علاقوں میں درجنوں کارخانے قائم
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)فیصلآباد کے علاقے ملک پور سانحہ میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد جھنگ روڈ اور گردونواح کے رہائشیوں نے انتظامیہ سے بھرپور مطالبہ کیا ہے کہ دھاندرہ، سدھار،ٹھیکریوالا اور گردونواح کے رہائشی علاقوں میں چلنے والے درجنوں صنعتی کارخانوں کو فوری طور پر آبادی سے باہر منتقل کیا جائے ،شہریوں کا کہنا ہے کہ حالیہ سانحہ نے علاقے میں عدم تحفظ اور خوف کی فضا پیدا کر دی ہے ،جبکہ فیکٹریوں سے اٹھنے والا دھواں،شور اور آلودگی مسلسل صحت اور ماحول کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔
علاقہ مکینوں کیمطابق متعدد بار شکایات کے باوجود کوئی ٹھوس عملی قدم نہیں اٹھایا گیا،جسکے باعث صورتحال بگڑتی جا رہی ہے شہریوں نے حکومت پنجاب،ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے صنعتی یونٹس کو مخصوص انڈسٹریل زون میں منتقل کرنے کے لئے رہائشی علاقوں سے فیکٹریوں کا فوری انخلا کو یقینی بنانے کیلئے جنگی بنیادوں پراقدامات کئے جائیں،رہائشیوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر مسئلے کا مستقل حل نہ نکالا گیا تو وہ پرامن احتجاج اور قانونی راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے ۔