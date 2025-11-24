پینسرہ :درجنوں دیہات بروقت طبی امداد سے محروم
شہریوں کا حکومت سے پینسرہ میں ریسکیو 1122 سٹیشن کے قیام کا مطالبہ
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)پینسرہ اور گردونواح کے درجنوں دیہات میں ریسکیو 1122 کی سہولت نہ ہونے پر شہریوں کو ایمرجنسی کی صورت میں شدید دشواری اور مشکلات کا سامنا ہے ،حادثات،اچانک طبی بگڑتی صورتحال،اور زخمیوں کی صورت میں فوری طبی امداد تاخیر کا شکار ہونے سے کئی قیمتی جانیں اکثر خطرات سے دوچار رہتی ہیں مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پینسرہ اور اطراف کے دیہاتوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ریسکیو 1122 کا سب سے قریبی اسٹیشن پینسرہ سے 20 کلومیٹر دوری پر ہے اور ایمرجنسی کی صورت ریسکیو سروسز نہ ہونے پر اکثر مریض ہسپتالوں تک بروقت نہیں پہنچ پاتے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جس سے عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے شہریوں نے حکومت پنجاب،عوامی نمائندوں اور ضلعی انتظامیہ سے فوری طور پر پینسرہ میں ریسکیو 1122 سٹیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے تاکہ علاقہ مکینوں کو بروقت امداد،فائر فائٹنگ اور ہسپتالوں تک فوری رسائی کی سہولت میسر آسکے ۔