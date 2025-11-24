سانحہ فیصل آباد محکمہ سول ڈیفنس و لیبر کی غفلت کا نتیجہ
حکومت کمیٹی کمیٹی کھیلنے کی بجائے جانوں، املاک کے تحفظ کیلئے اقدمات اٹھائے سانحہ میں جاں بحق افراد کے ورثا کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائینگے ،لطیف انصاری
پینسرہ(نمائندہ دنیا)پاکستان لیبر قومی موومنٹ کے رہنما لطیف انصاری نے دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سانحہ فیصل آباد محکمہ سول ڈیفنس و لیبر کی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے دسمبر2024میں اس متاثرہ فیکٹری کو شاپ ایکٹ یعنی دکان کے طور پر رجسٹرڈ کیا گیا جبکہ یہاں فیکٹری ایکٹ 1934لاگو ہوتا ہے یہ محکمہ لیبر وسول ڈیفنس کے افسروں کی لاپروائی کا نتیجہ ہے جبکہ لیبر انسپکٹر رانا شہزاد اصغر کو قربانی کا بکرا بناکرمعطل کر دیا گیا لیبر ڈائریکٹر کو بھی معطل کرنا چاہئے تھا جبکہ پنجاب حکومت نے حسب سابق کمیٹی تشکیل دیدی ہے جو حکومت اور محکموں کی نااہلی کا ثبوت ہے۔
حکومت کمیٹی کمیٹی کھیلنے کی بجائے قیمتی جانوں اور املاک کے تحفظ کیلئے اقدمات اٹھائے ۔لطیف انصاری نے کہا غیر رجسٹر ڈفیکٹریوں کیخلاف قانون کو حرکت میں آناچاہئے مگر افسوس حکومتی ادارے انسانی جانوں کے ضیاح سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر ر ہے ، اکیس افراد کی موت حکومت اور اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ۔انہوں نے کہالیبر قومی موومنٹ سانحہ میں جاں بحق افراد کے ورثا کو انصاف کی فراہمی تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ لیبر منسٹر اور ڈی جی لیبر نے ذمہ داران کیخلاف قانونی کارروائی کی یقین دہانی کروا دی ہے ۔