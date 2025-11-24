صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھوانہ میں کریانہ سٹور سے جعلی پتی کی تیاری پکڑی گئی

  • فیصل آباد
بھوانہ میں کریانہ سٹور سے جعلی پتی کی تیاری پکڑی گئی

فوڈ اتھارٹی کاچھاپہ، 27 کلو جعلی چائے ضبط،مالک کیخلاف مقدمہ درج

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلسازی کا مکروہ دھندہ بے نقاب کردیا۔بھوانہ میں معروف کریانہ سٹور پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے چھاپہ مارا جہاں چائے کی پتی کی معروف برانڈ کی پیکنگ کرکے جعلسازی کی جارہی تھی۔کریانہ سٹور مالک کسی بھی قسم کا ٹریسبیلٹی ریکارڈ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔معروف برانڈ کی پیکنگ میں جعلی چائے فروخت کرنے پرمالک کے خلاف تھانہ بھوانہ میں مقدمہ درج،27 کلو معروف برانڈ کی پیکنگ میں جعلی چائے ضبط کرلی گئی۔

 

