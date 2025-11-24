تعلیمی بورڈ کے مزید8 افسروں و ملازمین کی محکمانہ ترقی
کمشنر/چیئرپرسن بورڈ جہانگیر انور کی زیرصدارت اپوائٹمنٹ کمیٹی کا اجلاس اے سی آرزسمیت درکار شرائط وڈاکومنٹس مکمل ہونے پر ترقی کے احکامات
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد کے مزید8 افسروں و ملازمین کی محکمانہ ترقی کی منظوری دیدی گئی۔ کمشنر/چیئرپرسن ایجوکیشن بورڈ راجہ جہانگیر انور کی زیرصدارت اپوائٹمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہواجس میں ملازمین کی اے سی آرز،تعلیمی قابلیت سمیت درکار شرائط وڈاکومنٹس مکمل ہونے پر ترقی کے احکامات جاری کئے گئے۔ یوسف علی کی ڈپٹی کنٹرولر کے عہدے پرریگولر ترقی کی منظوری،علی اکبر،سلیم اللہ،ظفر محمود،شوکت علی کی سپرنٹنڈنٹ کے عہدوں پر پروموشن، رفیق اور نوید طارق کی بطور اسسٹنٹ سکیل 16 پرترقی،جمشید علی پی اے کو پی ایس ٹو چیئرمین کے عہدے پر ترقی دیدی گئی۔ کمشنر/چیئرپرسن نے ترقی پانے والے ملازمین کیلئے نیک خواہشات کا اظہارکیا اورفرائض منصبی مزید احسن انداز میں دیانتداری سے انجام دینے کی تلقین کی۔