ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر475 گاڑیوں کے چالان
ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی زیر نگرانی 4لاکھ سے زائد جرمانہ کیا گیا
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد کی ہدایت پر ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی زیر نگرانی ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں ۔چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر475 گاڑیوں کے چالان میں 4لاکھ سے زائد روپے جرمانہ کیا گیا ۔ ٹریفک پولیس نے 91 اوورلوڈنگ اور غفلت لاپرواہی کے 9 چالان کیے گئے ۔ ایک دن میں42کم عمر ڈرائیوروں اور 9 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کیخلاف کاروائی کی گئی ۔ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنے پر28 چالان میں بھاری جرمانہ وصول کیا گیا ۔98 دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ، دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر182گاڑیوں کیخلاف کاروائی کی گئی۔
اس حوالے سے ڈی پی او عبداﷲ احمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کیلئے عملی اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے کارروائیوں کے ساتھ آگاہی مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے ۔ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ مختلف تعلیمی اداروں میں جا کر ٹریفک قوانین سے آگاہی دی جارہی ہے ۔ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے ٹریفک حادثات سے بچا جا سکتا ہے ۔ا ن کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کی سہولت کیلئے سپیشل مہم کے تحت ڈرائیونگ لائسنس تیار کیے جار ہے ہیں ۔ قانون پسند شہری ہونے کے ثبوت اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں۔