سردار فقیر محمد کی سالانہ برسی پر تقریب
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)شورکوٹ کے معروف قانون دان سردار ثمین گل ایڈووکیٹ ہائیکورٹ، ڈاکٹر گل زریں اور سردار عاطف گجر کے والد سردار فقیر محمد کی سالانہ برسیپر تقریب محلہ آفیسر کالونی میں ان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔
سابق ایم پی اے مسلم لیگ (ن) خالد غنی ، صدر انجمن آڑھتیاں حاجی اقبال آڑھتی، صدر شورکوٹ پریس کلب رانا شاہد محمود، چیئرمین رائے ایاز اکبر، احسن ظفر ایڈووکیٹ، عتیق الرحمن، شہزاد چوہدری، خان قلب عباس خان ایڈووکیٹ، عبدالغنی ایڈووکیٹ، رانا شبیر، سردار قاسم ، نادر اسلم، سید ظہیر الدین گیلانی ایڈووکیٹ، اسلم گجر ایڈووکیٹ، شیخ فیصل، منظور الحسن سیال سمیت وکلاء، صحافیوں، ڈاکٹرز، سول سوسائٹی نمائندگان اور دیگر سماجی شخصیات نے شرکت کی ۔ مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی اور خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ خصوصی خطاب سمیع اﷲ فرید نے کیا اور اختتامی دعا تحریک کاروان ناجیہ تحصیل شورکوٹ کے سربراہ حاجی رفیق گجر نے کروائی۔