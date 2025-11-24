صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہباز بابر کاحلقہ انتخاب کادورہ ،معززین سے ملاقاتیں

  • فیصل آباد
شہباز بابر کاحلقہ انتخاب کادورہ ،معززین سے ملاقاتیں

ماضی کی طرح آپ کے تمام مسائل حل ہونگے :رکن قومی اسمبلی کی گفتگو

سمندری(نمائندہ دنیا)رکن قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر نے اپنے حلقہ انتخاب کے مختلف چکوک کا دودہ کیا اس دوران انہوں نے معززین سے ملاقاتیں کیں علاقائی مسائل اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی اہل علاقہ نے چوہدری شہباز بابر ایم این اے کی علاقہ کیلئے کی جانے والی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور اجتماعی اور انفرادی مسائل سے آگاہ کیا اس موقع پر شہباز بابر کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل حل کرنا میری ذمہ داری ہے ماضی کی طرح آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے مزید برآں چوہدری شہباز بابر نے مختلف مقامات پر فوت ہونے والی شخصیات کے لواحقین نے اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی

 

