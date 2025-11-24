اولیانے امن، محبت اور اخوت کاپیغام عام کیا:پیر علی حیدر
ملکہ شریف میں پیر منظور حسین شاہ صابریؒ کے دربار پرعرس سے خطاب
شورکوٹ(نمائندہ دنیا)سلسلہ صابریہ کا 49واں سالانہ عرس مبارک پیر منظور حسین شاہ صابری ؒ کے دربار پرملکہ شریف میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا عرس کے تمام انتظامات و روحانی سرگرمیوں کی نگرانی سجادہ نشین پیر قیصر جمیل حیدر شاہ صابری نے کی۔ ملک بھر سے بڑی تعداد میں صابریہ سلسلے کے عقیدت مندوں اور مریدین نے شرکت کی عرس کے موقع پر قرآن خوانی اور لنگرکا وسیع و منظم انتظام کیا گیاجبکہ معروف قوالوں نے روحانی ماحول سے ہم آہنگ قوالیاں پیش کیں مرکزی خطاب پیر جمیل حیدر شاہ صابری اور ان کے صاحبزادے پیر ڈاکٹر علی حیدر شاہ صابری نے کیا۔
اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اولیا اﷲ نے برصغیر میں اسلام کے پیغام کو امن، محبت اور اخوت کے ذریعے عام کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دین اسلام کی بنیاد اتحاد اور بھائی چارے پر ہے ، اسے فرقہ واریت اور مذہبی انتشار کا ذریعہ بنانا افسوسناک ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ امتِ مسلمہ کو اتحاد کی دعوت دی ہے اور فرقہ پرستی سے دور رہنے کی تلقین کی ہے تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی اور امتِ مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔