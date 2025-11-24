مریم نواز ہیلتھ سینٹر میں سموگ سے بچاؤ کیلئے آگاہی واک
شہری خود کو محفوظ رکھنے کیلئے احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں ،طبی ماہرین
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)محکمہ صحت کے زیر انتظام مریم نواز ہیلتھ سینٹر چک 30 ج ب میں سموگ سے بچاؤ اور شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کیلئے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ایس ایم او ڈاکٹر عبد اللہ چیمہ،ویمن میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آمنہ سلیم،ذاکر حسین،تحصیل ہیلتھ انسپکٹر صدر غلام حسن ڈوگر،پیرامیڈیکل اسٹاف اور ہیلتھ ورکرز نے بھرپور شرکت کی۔ واک کے شرکاء طبی ماہرین نے کہا کہ سموگ سانس کی بیماریوں،الرجی،آنکھوں میں جلن اور گلے کے انفیکشن میں اضافہ کر رہی ہے لہذا شہری خود کو محفوظ رکھنے کیلئے احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں۔
میڈیکل سٹاف نے شہریوں کو ہدایت کی کہ سموگ کے دوران ماسک کا لازمی استعمال کریں،صبح اور شام کے وقت بلا ضرورت باہر نکلنے سے گریز کریں، گھروں کی۔کھڑکیاں دروازے بند رکھیں پانی زیادہ پئیں،بچوں،بزرگوں اور مریضوں کو خاص طور پر احتیاط کروائیں انہوں نے بتایا کہ سموگ کے دوران کھلی فضا میں ورزش سے بھی پرہیز کیا جائے واک کے شرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سموگ کا باعث بننے والے عوامل جیسے بھٹے ،آلودگی پھیلانے والے کارخانے ،اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو صحت بخش ماحول میسر آسکے ۔