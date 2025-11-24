شہر بھر میں ماڈل ریڑھی بازاروں کے قیام کا منصوبہ
ماڈل ریڑھی بازاروں کو قرینے سے لگایا جارہا،شہر کی خوبصورتی کیلئے اقدامات جاری رہیں گے :کمشنر، ماڈل بازار،سیف سٹی کا دورہ ،پولنگ سٹیشنز پرانتظامات کاجائزہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وزیراعلی ٰپنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق شہر بھر میں ماڈل ریڑھی بازاروں کا جال بچھایا جارہا ہے تاکہ نا صرف صارفین کو معیاری اشیاء مقررہ نرخوں پر دستیاب رہیں بلکہ خوبصورتی اجاگر اور تجاوزات بھی قائم نہ ہوسکیں۔یہ بات کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انورنے سرگودھا روڈ پر ماڈل ریڑھی بازارپر موجود خریداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔کمشنر نے پھل وسبزیوں کی خریداری کیلئے موقع پر موجودخریداروں سے پھلوں وسبزیوں کے معیار اورقیمتوں بارے دریافت بھی کیا جبکہ آویزاں ریٹ لسٹ چیک اور اس کے مطابق فروخت کا جائزہ لیا۔انہوں نے بتایا کہ شہر بھر میں ماڈل ریڑھی بازاروں کو مزید قرینے اور سلیقے سے لگایا جارہاہے۔
دکانداروں کوخوشگوارماحول میں روزگار کی فراہمی اورشہر کی خوبصورتی بڑھانے کیلئے اقدامات جاری رہیں گے ۔ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا بھی ہمراہ تھے ۔دریں اثناکمشنر راجہ جہانگیر انور نے آرپی او ذیشان اصغر اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصر کے ہمراہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ کیا اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے پولنگ سٹیشنز کے باہرانتظامی وحفاظتی انتظامات کو چیک اورحساس پولنگ سٹیشنزکی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔انہوں نے امن وامان کے قیام کیلئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو موقع پر الرٹ رکھا۔انہوں نے بتایا کہ ضلع کے پانچ قومی وصوبائی حلقوں پرضمنی انتخابات کے شفاف اورپرامن ماحول میں انعقاد کو یقینی بنایا گیا۔