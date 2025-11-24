صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ روڈ پر فیکٹریوں ، سائزنگ کے بوائلرز انسانی جانوں، املاک کیلئے خطرہ ، ادارے خاموش تماشائی

  • فیصل آباد
درجنوں کیمیکل فیکٹریوں اور سائزنگ کے بوائلر انسانی جانوں پر تلوار بن کر لٹک رہے ،پھٹنے کے واقعات پیش آنے پرکئی افرادزندگی ہار چکے ، محکموں کی غفلت پر نوٹس لینے سخت کارروائی کامطالبہ

پینسرہ(نمائندہ دنیا)جھنگ روڈ کے گردونواح میں متعلقہ محکموں کی غفلت کے باعث درجنوں کیمیکل فیکٹریوں اور سائزنگ کے بوائلرز انسانوں جانوں اور املاک کیلئے شدید خطرہ ہیں ۔سدھار دھاندرہ ،بر لب سیم نہر چراہ گاہ میں درجنوں کیمیکل فیکٹریاں اور سائزنگ قائم ہیں جنکے بوائلر انسانی جانوں پر تلوار بن کر لٹک رہے ہیں ۔کچھ عرصے سے بوائلر پھٹنے کے متعددواقعات پیش آ چکے ہیں جن میں کئی افراد زندگی کی بازی ہار گئے اسکے باوجود بھی محکمانہ کارروائیاں صرف کاغذی کارروائیاں ہی ثابت ہوئیں، شہری آبادیوں کے وسط میں موجود فیکٹریوں اور بوائلرز میں ایندھن کے طور پر لکڑی اور گیس کی بجائے پلاسٹک ،بوسا،کپڑا،چمڑا کوڑا کرکٹ جلایا جاتا ہے۔

جس سے اٹھنے والا کالا زہریلا دھواں شہریوں میں بیماریوں کا سبب بننے کے ساتھ ماحول کو آلودہ کر رہا ہے جبکہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر استعمال ہونے والے بوائلر انسانی جانوں کیلئے شدید خطرہ ہیں ۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز،لیبر منسٹر ،ڈی جی لیبر پنجاب سمیت اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے کہا ہے کہ فیصل آباد میں حالیہ سانحہ کے بعد شہری شدید خوف ہراس کا شکار ہیں ،جھنگ روڈ کی اطراف میں فیکٹریوں کا از سر نو سروے کرتے ہوئے ہیلتھ اینڈ سیفٹی قوانین پر عمل نہ کرنے والی فیکٹری مالکان کیخلاف سخت قانونی کارروائی یقینی بنائی جائے ۔

 

