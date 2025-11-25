بلال بدر چودھری کی کامیابی پر جشن وعدے پورے کرینگے :طلال
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ کے ضمنی انتخابات میں این اے96 سے مسلم لیگ ن کے امیدوار بلال بدر چودھری کی کامیابی پر بھرپور جشن منایا گیا،اس موقع پر آتش بازی بھی کی گئی،
وفاقی وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے اپنے بھائی کی کامیابی کو ماں کی دعاؤں اور لیگی کارکنوں کے نام کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلال چوھری کارکنوں کو مایوس نہیں کرے گا ،جڑانوالہ کی ترقی و خوشحالی کا سفر شروع ہوچکا،دوران انتخابی مہم جو وعدے کئے پورے کرینگے ۔واضع رہے ریٹرننگ افسر کی جانب سے 345 پولنگ سٹیشنز کے جاری رزلٹ (فارم 47)کے مطابق بلال بدر چودھری نے 93ہزار9 ووٹ حاصل کر کے کامیابی سمیٹی۔