کمالیہ :لیگی رہنماء میاں زاہدالرحمن کی والدہ انتقال کر گئیں،سپردخاک

  • فیصل آباد
کمالیہ :لیگی رہنماء میاں زاہدالرحمن کی والدہ انتقال کر گئیں،سپردخاک

کمالیہ (نمائندہ دنیا،نمائندہ خصوصی)مسلم لیگ (ن)کے رہنماء و تحصیل صدر کسان ونگ میاں زاہدالرحمن کی والدہ انتقال کر گئیں، مرحومہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں موضع جھلار سگلہ میں ادا کی گئی جس میں سیاسی، سماجی شخصیات ، وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی،مرحومہ کو آبائی قبرستان میں سپردخاک کر دیا گیا ۔

