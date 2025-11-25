صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲگوندل کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہواجس میں ایکسین ہائی ویز، سی اوز ایم سیز و ضلع کونسل، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ و دیگر نے شرکت کی۔اجلاس میں تمام جاری سکیموں کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ تمام سکیموں کوبروقت مکمل کیا جائے ۔

