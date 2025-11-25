صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچیانہ :وارداتیں،ڈاکوؤں نے مزاحمت پر4بھائیوں کو زخمی کر دیا

  • فیصل آباد
بچیانہ :وارداتیں،ڈاکوؤں نے مزاحمت پر4بھائیوں کو زخمی کر دیا

بچیانہ(نمائندہ دنیا )تھانہ لنڈیانوالہ کے علاقہ میں ڈکیتی کی دو بڑی وارداتیں،ڈاکوؤں نے مزاحمت پر4بھائیوں کو زخمی کر دیا۔

بتایا گیا ہے کہ تھانہ لنڈیانوالہ کے نواحی گاؤں چک نمبر647گ ب بلک رام میں 4نامعلوم ڈاکو مقامی رہائشی محمد عمران کے گھر داخل ہوگئے اور اہلخانہ کو  ایک کمرے میں بند کرکے 2لاکھ 60ہزارروپے لوٹ لئے ،اس دوران مزاحمت پر اسلحہ کے بٹ مار مار کر بشیر، جاوید اور ظفر کو  جبکہ فائرنگ کرکے چوتھے بھائی ناصر علی کو شدید زخمی کردیا۔ علاوہ ازیں نواحی علاقہ چک نمبر629گ ب کے قریب 4نامعلوم ڈاکوؤں نے اورنگ زیب سے 2لاکھ 70ہزار نقدی، اﷲرکھاسے ایک ہزار روپے نقدی، آصف آرائیں سے 8ہزار نقدی اور شہباز کھرل سے موٹر سائیکل چھین لی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انار کلی،نیلا گنبد کے اطراف میں پیڈیسٹرن زون بنے گا

گنگا رام ہسپتال :مالی بے ضابطگیوں پر سخت کارروائی کافیصلہ

جنرل ہسپتال کو بون میرو ،کورنیئل ٹرانسپلانٹیشن کی اجازت

ایکسپو سینٹر میں 3روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر

سی ٹی او سے جاپانی وفد کی ملاقات، آبشار سنٹر کا دورہ

شیخوپورہ:شادی تقریب میں ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس