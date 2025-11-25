بچیانہ :وارداتیں،ڈاکوؤں نے مزاحمت پر4بھائیوں کو زخمی کر دیا
بچیانہ(نمائندہ دنیا )تھانہ لنڈیانوالہ کے علاقہ میں ڈکیتی کی دو بڑی وارداتیں،ڈاکوؤں نے مزاحمت پر4بھائیوں کو زخمی کر دیا۔
بتایا گیا ہے کہ تھانہ لنڈیانوالہ کے نواحی گاؤں چک نمبر647گ ب بلک رام میں 4نامعلوم ڈاکو مقامی رہائشی محمد عمران کے گھر داخل ہوگئے اور اہلخانہ کو ایک کمرے میں بند کرکے 2لاکھ 60ہزارروپے لوٹ لئے ،اس دوران مزاحمت پر اسلحہ کے بٹ مار مار کر بشیر، جاوید اور ظفر کو جبکہ فائرنگ کرکے چوتھے بھائی ناصر علی کو شدید زخمی کردیا۔ علاوہ ازیں نواحی علاقہ چک نمبر629گ ب کے قریب 4نامعلوم ڈاکوؤں نے اورنگ زیب سے 2لاکھ 70ہزار نقدی، اﷲرکھاسے ایک ہزار روپے نقدی، آصف آرائیں سے 8ہزار نقدی اور شہباز کھرل سے موٹر سائیکل چھین لی ۔