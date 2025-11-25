صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ :اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر سڑکوں کی دھلائی جاری

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ دنیا،نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کی ہدایت پر قومی شاہرات کی دھلائی کا عمل جاری ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا کہ قومی شاہرات کی باقاعدہ دھلائی نہ صرف صفائی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنائے گی بلکہ فضائی آلودگی کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔

