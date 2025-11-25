کمالیہ :اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر سڑکوں کی دھلائی جاری
کمالیہ (نمائندہ دنیا،نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کی ہدایت پر قومی شاہرات کی دھلائی کا عمل جاری ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا کہ قومی شاہرات کی باقاعدہ دھلائی نہ صرف صفائی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنائے گی بلکہ فضائی آلودگی کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔
اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کی ہدایت پر قومی شاہرات کی دھلائی کا عمل جاری ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا کہ قومی شاہرات کی باقاعدہ دھلائی نہ صرف صفائی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنائے گی بلکہ فضائی آلودگی کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔