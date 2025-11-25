محنت کش کا رکشہ چوری کرلیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محنت کش کا رکشہ چوری کرلیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے چاندنی چوک کے قریب ممتاز نامی شہری کی جانب سے اپنا رکشہ کھڑا کیا گیا اور خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران نامعلوم ملزمان نے اس کا رکشہ چوری کیا اور راہ فرار اختیار کرگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
