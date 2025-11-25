صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محنت کش کا رکشہ چوری کرلیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے چاندنی چوک کے قریب ممتاز نامی شہری کی جانب سے اپنا رکشہ کھڑا کیا گیا اور خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران نامعلوم ملزمان نے اس کا رکشہ چوری کیا اور راہ فرار اختیار کرگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

