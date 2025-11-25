صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑک کنارے جانے والے شہری سے بیگ چھین لیا

  • فیصل آباد
سڑک کنارے جانے والے شہری سے بیگ چھین لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سڑک کنارے جانے والے شہری سے بیگ جھپٹ لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے چناب کلب چوک کے قریب وقاص نامی شہری سڑک کنارے جا رہا تھا کہ اس دوران موٹر سائیکل سوار ملزمان نے جھپٹا مار کر اس سے بیگ چھین لیا۔ جس میں نقدی، موبائل اور دیگر سامان موجود تھا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کردی ہے ۔

