ٹرک پر اوورلوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کو حوالات میں بند کر دیا

  • فیصل آباد
ٹرک پر اوورلوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کو حوالات میں بند کر دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ٹرک پر اوورلوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کو حوالات پہنچا دیا گیا۔تھانہ ٹھیکریوالہ کے علاقے جھنگ روڈ پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹرک پر اوورلوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جو نہ صرف ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا بلکہ روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کا سبب بھی بن رہا تھا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

