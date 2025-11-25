خریداری کیلئے مارکیٹ آنیوالے شہری کی جیب کا صفایا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خریداری کے لئے مارکیٹ آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں شبیر نامی شہری خریداری کیلئے آیا ہوا تھا کہ اس دوران نامعلوم جیب تراشوں نے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔
