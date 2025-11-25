صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خریداری کیلئے مارکیٹ آنیوالے شہری کی جیب کا صفایا

  • فیصل آباد
خریداری کیلئے مارکیٹ آنیوالے شہری کی جیب کا صفایا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خریداری کے لئے مارکیٹ آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں شبیر نامی شہری خریداری کیلئے آیا ہوا تھا کہ اس دوران نامعلوم جیب تراشوں نے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔

خریداری کے لئے مارکیٹ آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں شبیر نامی شہری خریداری کیلئے آیا ہوا تھا کہ اس دوران نامعلوم جیب تراشوں نے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

میونسپل کارپوریشن کے تجاوزات کیخلاف آپریشنز، دکانداروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے الزامات

شہر کی ترقی، خو بصورتی کیلئے اقدامات کا آغاز کر دیا : کمشنر

ڈپٹی کمشنر نے سرکاری اداروں اور سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا

صو بائی وزیر بلدیات نے پسرور بائی پاس روڈ کا افتتاح کر دیا

بغیر نمبر پلیٹ چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے :صبا اصغر

راہوالی : مسلم لیگ ن کے رہنماؤں کی بلال فاروق تارڑ کو بلامقابلہ کامیابی پر مبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس