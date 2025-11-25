ہوائی فائرنگ کرنے والے 3 افراد کیخلاف مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہوائی فائرنگ کرنے والے 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ جھنگ بازار کے علاقے ڈگلس پورہ کے قریب 3 افراد کی جانب سے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نہ صرف قانون کی خلاف ورزی کی بلکہ فائرنگ کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو خوف و ہراس کا شکار بنایا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
ہوائی فائرنگ کرنے والے 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ جھنگ بازار کے علاقے ڈگلس پورہ کے قریب 3 افراد کی جانب سے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نہ صرف قانون کی خلاف ورزی کی بلکہ فائرنگ کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو خوف و ہراس کا شکار بنایا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔