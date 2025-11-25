جماعت اسلامی کے اجتماع کی کامیابی، کارکنوں کو خراجِ تحسین
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی فیصل آباد کے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ اور جنرل سیکرٹری یاسر کھارا ایڈووکیٹ نے مینار پاکستان پر ہونے والے کل پاکستان اجتماعِ عام کی کامیابی اور بھرپور شرکت پر کارکنوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجتماعِ عام میں لاکھوں افراد کی شرکت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی خوشحالی، آئین و قانون کی حکمرانی اور موجودہ ظالمانہ نظام سے نجات حاصل کرنے کیلئے حافظ نعیم الرحمن کے سنگ ملک گیر پُرامن سیاسی مزاحمت کے عزم کا اظہار ہے ۔ یہ اجتماع اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ قوم ایک مثبت، صاف اور باکردار قیادت کی تلاش میں ہے ۔
انہوں نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمن نے واضح کر دیا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے استحصال، طبقاتی تقسیم، جعلی بلدیات، ظالمانہ وڈیرہ شاہی، سودی معیشت اور امریکی خوشنودی میں کشمیر و فلسطین کا سودا کرنے کا سوچنے والا موجودہ ظالمانہ نظام اب مزید نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے تین دن لاہور جیسے بڑے شہر میں رہ کر جس پُرامن طریقے سے اجتماع منعقد کیا ہے ، اس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نیا باب رقم کیا ہے ۔