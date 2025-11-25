صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمنی انتخابات :حلقہ پی پی 98 سے لیگی امیدوار آزاد تبسم کامیاب

  فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر،خصوصی رپورٹر)ضمنی انتخابات کے حلقہ پی پی 98 میں مسلم لیگ ن کے امیدوار آزاد علی تبسم نے 44 ہزار 388 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔

تفصیلات کے مطابق فیصل آباد میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے حلقہ پی پی 98 میں مسلم لیگ ن کے امیدوار آزاد علی تبسم نے 44 ہزار 388 ووٹ لے کر پہلی پوزیشن حاصل کرلی ان کے مد مقابل آزاد امیدوار محمد اجمل چیمہ نے 35 ہزار 246 ووٹ لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی جبکہ آزاد امیدوار وسیم اکرم 20 ہزار98 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پررہے ، وسیم الحسن 456 ووٹ لیکر چوتھے ، قمر محمود 407 ووٹ لیکر پانچویں، محمد عامر نواز 197 ووٹ لیکر چھٹے ، آصف شہزاد تبسم 56 ووٹوں کے ساتھ ساتویں اور شیر افگن 40 ووٹ لیکر آٹھویں نمبر پر رہے جبکہ ریٹرننگ آفیسر نے پی پی 98 کے حتمی نتائج کے حوالے سے فارم 47 جاری کردیا گیا جس کے مطابق مسلم لیگ ن کے امیدوار ازاد علی تبسم کامیاب قرار پائے ۔

یاد رہے ضمنی الیکشن میں گزشتہ روز فیصل آباد کے 2 قومی اور 3 صوبائی حلقوں میں انتخابات ہوئے ،پولنگ کا وقت صبح 8 بجے شروع ہوا اور 5 بجے تک بغیر کسی تاخیر اور رکاوٹ کے چلتا رہا ،ٹرن آؤٹ بھی قدرے کم رہا لیکن آر اوز کی جانب سے رزلٹ دینے میں غیر معمولی تاخیر کی گئی، 5 بجے پولنگ بند ہوئی مگر فائنل رزلٹ رات 2 بجے کے بعد جاری کیا گیا جس پر جیتنے والے امیدوار تو خوش ہیں تاہم ہارنے والے امیدواروں نے الیکشن کی شفافیت سے متعلق الزامات لگائے ہیں ۔

مزید پڑہیئے

