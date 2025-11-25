صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران ڈرائیونگ خطرناک کرتب دکھانے والا گرفتار

  • فیصل آباد
دوران ڈرائیونگ خطرناک کرتب دکھانے والا گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دوران ڈرائیونگ خطرناک کرتب دکھانے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے لاثانی پارک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دوران ڈرائیونگ خطرناک کرتب دکھانے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ہے ۔

دوران ڈرائیونگ خطرناک کرتب دکھانے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے لاثانی پارک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دوران ڈرائیونگ خطرناک کرتب دکھانے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گاڑیوں اور موٹرسائیکل کی نمبر پلیٹس ٹھیک کرانے کیلئے 5 دسمبر تک مہلت

کمشنر سے قازق سفیر کی ملاقات ، تعاون بڑھانے پراتفاق

گورنر کی ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز جیتنے پر مبارکباد

موٹر سائیکل سواروں کیلئے نئی شرط عائد

ڈپٹی میئر کا گوہر گرین سٹی کے سامنے سڑک بنانے کا اعلان

ایڈیشنل آئی جی کے خلاف درخواست پرفریقین کو نوٹس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس