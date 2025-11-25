دوران ڈرائیونگ خطرناک کرتب دکھانے والا گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دوران ڈرائیونگ خطرناک کرتب دکھانے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے لاثانی پارک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دوران ڈرائیونگ خطرناک کرتب دکھانے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ہے ۔
