کمشنر کا دورہ اٹھارہ ہزاری ، مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

  • فیصل آباد
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا) کمشنر فیصل آباد راجا جہانگیر کا تحصیل اٹھارہ ہزاری کا دورہ، کروڑوں روپے سے جاری ترقیاتی پروجیکٹس بارے بریفنگ لی، شہریوں نے عدالتوں کے قیام، سول ہسپتال میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی تعیناتی، واٹرفلٹریشن پلانٹس کی تنصیب و دیگر مسائل کی نشاندہی کی، کمشنر نے شہریوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کمشنر فیصل آباد راجا جہانگیر نے تحصیل اٹھارہ ہزاری کا دورہ کیا، اس موقع پر انہوں نے ماڈل ریڑھی بازار کا معائنہ کیا اور روڈ کی خستہ حالی دور کرنے کیلئے احکامات بھی جاری کئے ۔ شہریوں نے کمشنر کو اٹھارہ ہزاری کے مسائل بارے بتایا کہ اٹھارہ ہزاری کو تحصیل کا درجہ ملے پندرہ سال کا عرصہ گزر چکا تاہم ابھی تک عدالتوں کا قیام عمل میں نہیں لایا جا سکا ، لوگ عدالتی کارروائیوں کیلئے 80 کلومیٹر تک کا سفر کرکے جھنگ جانے پر مجبور ہیں۔اسی طرح سول ہسپتال اٹھارہ ہزاری میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز نہ ہونے کے باعث شہریوں کو جھنگ و دیگر شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے ۔ کمشنر نے مسائل کے حل کیلئے تفصیلات لینے کی یقین دہانی کروائی۔دورہ کے موقع پر ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر، اسسٹنٹ کمشنرثنااللہ ہنجرا و دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ 

 

