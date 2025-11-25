کمالیہ:مرغیوں کے فضلے سے بھری گاڑیاں شہریوں کیلئے وبال جان
کمالیہ (نمائندہ دنیا )مرغیوں کے فضلے سے بھری گاڑیاں شہریوں کیلئے وبال جان، کھلے ڈرم اور بغیر کور گاڑیوں سے اٹھتی شدید بدبو کے سبب سانس لینا محال ہو گیا۔
تفصیلات کے مطابق کمالیہ کی اہم اور پر ہجوم شاہراہوں پر مرغیوں کے فضلے سے بھری گاڑیوں کی غیر محفوظ آمد و رفت نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ، شام کے اوقات میں خصوصاً کھلے ڈرم اور ڈھانپنے کے بغیر چلنے والی ان گاڑیوں سے اٹھنے والی شدید بدبو ماحول کو بری طرح متاثر کر رہی ہے ۔ شہریوں کے مطابق یہ ناگوار بدبو گھنٹوں فضا میں پھیلی رہتی ہے جس کے باعث کھانسی، سانس کی تکالیف اور الرجی کی شکایات میں اضافہ ہو رہا ہے ۔