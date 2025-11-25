چنیوٹ : 10 لاکھ سبسڈی پرکسانوں میں ٹریکٹر تقسیم
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹرز سکیم فیز ٹو کے تحت ضلع چنیوٹ کے کسانوں کو 10 لاکھ روپے فی کس سبسڈی پر ٹریکٹر تقسیم کردیئے گئے ۔ڈپٹی کمشنر صفی اﷲگوندل،رکن قومی اسمبلی سید ذوالفقار علی شاہ،رکن صوبائی اسمبلی مولانا محمد الیاس چنیوٹی نے کسانوں سے خطاب اور ان میں ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم کیں،ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ڈاکٹر شہبازاور دیگر افسران موجود تھے ۔
ڈپٹی کمشنر اور ارکان اسمبلی نے کہا کہ گرین ٹریکٹرزکی فراہمی کیلئے شفاف قرعہ اندازی کی گئی،جدید مشینری کی فراہمی، فصلوں کی پیداوار میں اضافہ اور پیداواری اخراجات میں کمی سے کسان خوشحال ہورہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے کسان دوست اقدامات زرعی معیشت کو مضبوط بنانے میں مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زرعی انٹرن شپ پروگرام کے تحت زرعی گریجویٹس بطور انٹرنی کاشتکاروں کو فنی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں جبکہ سموگ پر قابو پانے کے لئے سپر سیڈرز فراہم کئے گئے ہیں تاکہ فصلوں کی باقیات کو مشینی طریقے سے تلف کیا جا سکے ،ضلع میں گندم کی کاشت کا ہدف بھی تکمیل کے مراحل میں ہے ۔